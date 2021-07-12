Avrupa basını, İtalya'nın galibiyetiyle biten EURO 2020 finaline geniş yer ayırdı

Şampiyon İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, okuyucularının karşısına "Ne kadar güzel: İtalya, Avrupa şampiyonu!" başlığıyla çıktı. Gazete, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen kaleci Gianluigi Donnarumma'ya, takımın bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın karşısına çıkacak olmasına ve teknik direktör Roberto Mancini'nin "Mükemmeldiler" ifadelerine vurgu yaptı.

"WEMBLEY'DE ÇILGIN İTALYA"

Ülkenin bir başka popüler gazetesi Corriere dello Sport ise, "Wembley'de çılgınca bir İtalya: Avrupa şampiyonuyuz. Kupa bizim!" manşetini atarken, maçın kaderini Donnarumma'nın tayin ettiğini belirtti.

"Yalnız biz varız!" manşetiyle raflardaki yerini alan İtalyan Tuttosport, "Teşekkürler Mancini, muhteşem vizyoner!" ifadesini kullandı.

Fransız L'Equipe, 34 maçtır kaybetmeyen İtalya'nın zaferini "Yenilmezler" başlığıyla açıkladı.

İspanyol As ise "Yıldızlı bravo!" başlığını kullanırken, "Penaltı atışları, cesur İtalya'ya ikinci kupasını getirdi." ifadelerini kullandı.