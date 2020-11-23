Avrupa basını Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ı konuşuyor!

Hafta sonu performanslarıyla takımlarının galibiyetinde büyük rol oynayan Milli yıldızlar Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral, Fransız ve İtalyan basınında manşetlerde yer aldı.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ve İtalya'nın Juventus ekibinde top koşturan Merih Demiral, bu hafta takımlarının galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldular. Lille'de Yusuf Yazıcı, dün akşam 2 gol, 1 asist, Juventus'ta ise Merih Demiral cumartesi gecesi 1 asistle haftaya damga vururken, İtalya ve Fransa basınında milli yıldızlar manşetleri süsledi. Dün akşam Lille'in, Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta Yusuf, 2 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olurken, Fransız medyası kendisinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Yazıcı yürüyüşü"

Dünyaca ünlü spor dergisi L'equipe, Lorient karşısındaki farklı galibiyetin mimarı olarak Yazıcı'yı gösterirken, "Yazıcı yürüyüşü" başlığını attı ve mücadelenin yıldızı olarak gösterdi. Le Parisien ise "Muhteşem Yazıcı" başlığıyla, "Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille puan farkını 2'ye düşürdü" yorumunu yaptı.

Le Monde gazetesinde de Yusuf Yazıcı manşete çıkarıldı. "Lille için muhteşem bir akşam" başlığı kullanılan gazete, "Sanches, Jose Fonte ve Burak Yılmaz'dan mahrum kalan Lille'e galibiyeti Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası getirdi" yorumunu yaptı.

"De Ligt-Demiral çağı başlayabilir"

Juventus'un, Cagliari'yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo'nun attığı ikinci golün asistini yapan Merih Demiral'ı bir de kafa vuruşu direkten döndü. Yaptığı asist yanı sıra savunmada da etkili bir oyun ortaya koyan 22 yaşındaki yıldız, Matthijs de Ligt ile yakaladığı uyumla da dikkat çekti. "Merih Demiral sezonun en iyi topunu oynadı" ifadesinin kullanıldığı Calciomercato, haberde "Türk futbolcu tüm savunmanın sorumluluğunu aldı. Bir golün asistini yaptı, bir vuruşu direkten döndü. Cagliari maçında belki de yeni bir tarihin sayfalarını gördük. de Ligt-Demiral çağı başlayabilir" yorumunda bulundu.

La Gazzetta dello Sport ise, "Demiral ve de Ligt birlikte çok az maçta oynadılar. Ancak bu karşılaşmada Juventus savunmasının gelecekteki ikilisi olabileceklerini gösterdiler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL