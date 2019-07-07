Avrupa başkentlerinde 'onur haftası' etkinlikleri
1 saat önce
Londra, Madrid, Budapeşte ve Cenevre’de düzenlenen bu yılki “onur haftası” etkinlikleri birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.
Londra
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:22
, Madrid
, Budapeşte ve Cenevre
'de 6 Temmuz'da düzenlenen "onur haftası" etkinlikleri birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. İngiltere
'nin başkenti Londra'da LGBT
, "lezbiyen", "gey", "biseksüel" ve "transseksüel" grupların girişimiyle düzenlenen yürüyüşe 30 binin üzerinde Londralı katıldı.
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