Son Dakika Haberleri: Avrupa başkentlerinde 'onur haftası' etkinlikleri
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Avrupa başkentlerinde 'onur haftası' etkinlikleri

1 saat önce

Londra, Madrid, Budapeşte ve Cenevre’de düzenlenen bu yılki “onur haftası” etkinlikleri birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Avrupa başkentlerinde 'onur haftası' etkinlikleri, System.String[]
Londra, Madrid, Budapeşte ve Cenevre'de 6 Temmuz'da düzenlenen "onur haftası" etkinlikleri birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da LGBT, "lezbiyen", "gey", "biseksüel" ve "transseksüel" grupların girişimiyle düzenlenen yürüyüşe 30 binin üzerinde Londralı katıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:22 
Cenevre, Madrid, Londra, Dünya
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