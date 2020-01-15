Avrupa basketbolunda "Uyuşmazlık Çözüm Odası" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa basketbolunda 'Uyuşmazlık Çözüm Odası' kuruldu - Son Dakika Spor

Avrupa basketbolunda "Uyuşmazlık Çözüm Odası" kuruldu

12 dakika önce

Basketbol THY Avrupa Ligi ile Avrupa Ligi Koçları Kurulu (EHCB), başantrenör ve kulüpler arasındaki problemleri çözmesi için "Uyuşmazlık Çözüm Odası" kurdu.

Basketbol THY Avrupa Ligi ile Avrupa Ligi Koçları Kurulu (EHCB), başantrenör ve kulüpler arasındaki problemleri çözmesi için "Uyuşmazlık Çözüm Odası" kurdu.

EHCB Başkanı ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Avrupa Ligi Operasyon Şefi Eduard Scott, Metro Enerji Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında "Uyuşmazlık Çözüm Odası" ile ilgili fikirlerini paylaştı.

Başantrenörlerin korunması gereken haklarının olduğunu söyleyen Obradovic, "EHCB'de amacımız gelecek nesil koçlar için haklarının ve platformalarının daha geliştiği bir ortam bırakmak, bu anlaşmayı duyurduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yükümlülüklerini ve problemlerini çok iyi bildiklerini aktaran 59 yaşındaki başantrenör, THY Avrupa Ligi ile bu anlaşmayı yapmak için 1 yıldan fazla süredir çalıştıklarını dile getirdi.

EHCB ile yaptıkları bu anlaşmadan dolayı memnun olduğunu söyleyen Eduard Scott ise "Başantrenörler Avrupa Ligi için çok önemliler. Salonda tartışılmaz bir liderlik sergiliyorlar ve Avrupa Ligi'nin kendisini ileriye taşıması için onların liderliğine saha dışında da ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Avrupa basketbolunda Uyuşmazlık Çözüm Odası kuruldu

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalyanlar yazdı: Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi çok zor
Fenerbahçe Beko, ASVEL'i 86-64 yendi Fenerbahçe'de Deniz Türüç sakatlandı Yusuf Günay'dan Arda Turan ve Jeison Murillo açıklaması: Yeni gelişme yok

Son Dakika Haberleri
16:28 Fenerbahçe'den Deniz Türüç açıklaması - Son Dakika Spor
16:28 Giresunspor ikinci yarıya ilk 6 hedefiyle başlıyor - Son Dakika Spor
16:26 Ahmet Nur Çebi: Hiçbir türlü hile, hurdayla yola devam etmeyi düşünmüyorum - Son Dakika Spor
16:25 Fenerbahçe'de Deniz Türüç sakatlandı - Son Dakika Spor
16:22 Son Dakika | Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Birol Şahin açıklaması - Son Dakika Spor
15:58 Yusuf Günay'dan Arda Turan ve Jeison Murillo açıklaması: Yeni gelişme yok - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 16:29:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa basketbolunda "Uyuşmazlık Çözüm Odası" kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]