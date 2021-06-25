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Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

25.06.2021 17:43

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçen gün yaptığı basın toplasında, basketbol takımının A.Ş haline getirilmesi durumunda başantrenör Obradovic'i yeniden sarı-lacivertlilere getireceğini iddia etmişti. Avrupa basketbolunun efsane hocası Zeljko Obradovic'in Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Sırp ekibin kısa süre içinde anlaşmayı resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko'yla tarihi başarılara imza atan efsane başantrenör Zeljko Obradovic'in yeni takımı belli oldu.

"HER ŞEY PARTİZAN İÇİN"

Obradovic'in Partizan ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, "30 yıl sonra, her şey sevgi, her şey Partizan için." yazılı paylaşımı yaptı. Sırp ekibin başına geçecek Zeljko Obradovic'in kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Kısa bir süre önce Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a bir çağrıda bulunarak Fenerbahçe basketbol şubesinin sportif aş haline getirilmesi halinde, Obradovic'i geri getireceğini açıklamıştı.

"Basketbol sportif AŞ'ye talibim ve takımın başına da Obradovic'i getireceğim" diyen Aziz Yıldırım, "Benim teklifim şu şimdi. Sayın Ali Koç, basketbol takımının yarın genel kurulda söyle. Ben de orada olacağım. Basketbol takımını, AŞ haline getiriyorum. Ben o AŞ'yi almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getiririm. Şartım AŞ getireceksin, yönetimi bizim arkadaşlar olacak. Her sene Final Four yaparız" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım ayrıca "Obradovic'i söylüyorum. AŞ'yi kuruyoruz desinler, bana tamam yetkilisin desinler, yarın sabah Obradovic'i özel uçakla getiririm. 30-35 milyon euro bütçe neyse ben karşılayacağım hepsini" demişti.

Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe, basketbol, Sırp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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