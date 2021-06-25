Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

İmamoğlu ile Rahmi Koç imzaları attı! 10 yıl sonra görevi bir kez daha İBB üstlendi

Fenerbahçe Beko'yla tarihi başarılara imza atan efsane başantrenör Zeljko Obradovic'in yeni takımı belli oldu.

"HER ŞEY PARTİZAN İÇİN"

Obradovic'in Partizan ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, "30 yıl sonra, her şey sevgi, her şey Partizan için." yazılı paylaşımı yaptı. Sırp ekibin başına geçecek Zeljko Obradovic'in kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Kısa bir süre önce Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a bir çağrıda bulunarak Fenerbahçe basketbol şubesinin sportif aş haline getirilmesi halinde, Obradovic'i geri getireceğini açıklamıştı.

"Basketbol sportif AŞ'ye talibim ve takımın başına da Obradovic'i getireceğim" diyen Aziz Yıldırım, "Benim teklifim şu şimdi. Sayın Ali Koç, basketbol takımının yarın genel kurulda söyle. Ben de orada olacağım. Basketbol takımını, AŞ haline getiriyorum. Ben o AŞ'yi almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getiririm. Şartım AŞ getireceksin, yönetimi bizim arkadaşlar olacak. Her sene Final Four yaparız" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım ayrıca "Obradovic'i söylüyorum. AŞ'yi kuruyoruz desinler, bana tamam yetkilisin desinler, yarın sabah Obradovic'i özel uçakla getiririm. 30-35 milyon euro bütçe neyse ben karşılayacağım hepsini" demişti.