Son Dakika Haberleri: Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı yarın Düsseldorf'ta düzenlenecek
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Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı yarın Düsseldorf'ta düzenlenecek

2 gün önce

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde yarın Düsseldorf'ta Avrupa'daki 42 Başkonsolosun katılımıyla Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı yarın Düsseldorf'ta düzenlenecek, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde yarın Düsseldorf'ta Avrupa'daki 42 Başkonsolosun katılımıyla Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın himayelerinde, 2 Ekim 2019 Çarşamba günü Düsseldorf'ta Avrupa'daki 42 Başkonsolosumuzun katılımıyla Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı düzenlenecektir. Toplantıda, Avrupa'daki Türk Toplumu'nu ilgilendiren konular etraflı bir şekilde değerlendirilecek, Türk Toplumu'nun karşılaştığı sorunlar irdelenerek, bu sorunların çözüme kavuşturulmasını teminen hayata geçirilebilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Toplantıda Avrupa'daki Türk Toplumu'nun birinci başvuru makamı niteliğindeki Başkonsolosluklarımızın yıl içerisindeki çalışmaları ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetleri de masaya yatırılacaktır."

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Düsselldorf, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:35 Kaynak: İHA
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