'Avrupa Birleşik Devletleri'nin mimarı İngiltere'nin AB yolculuğu bitiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Avrupa Birleşik Devletleri'nin mimarı İngiltere'nin AB yolculuğu bitiyor - Son Dakika Dünya

'Avrupa Birleşik Devletleri'nin mimarı İngiltere'nin AB yolculuğu bitiyor

6 saat önce

İngiltere, 2016 Brexit referandumundan bu yana ülkeyi adeta ikiye bölen sancılı dönemin ardından AB 31 Ocak'ta resmen terk ediyor. Peki AB-İngiltere'nin birleşme ve ayrılma serüveninde neler yaşandı?

'Avrupa Birleşik Devletleri'nin mimarı İngiltere'nin AB yolculuğu bitiyor, System.String[]

İngiltere, 2016 Brexit referandumundan bu yana ülkeyi adeta ikiye bölen sancılı dönemin ardından Avrupa Birliği'ni (AB) 31 Ocak'ta resmen terk ediyor.


İngiltere ve Avrupalı komşuları arasındaki yeni ilişkiyi belirleyen zor müzakereler ise 2020 boyunca devam edecek.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:17 
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