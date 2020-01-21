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'Avrupa Birleşik Devletleri'nin mimarı İngiltere'nin AB yolculuğu bitiyor
6 saat önce
İngiltere, 2016 Brexit referandumundan bu yana ülkeyi adeta ikiye bölen sancılı dönemin ardından AB 31 Ocak'ta resmen terk ediyor. Peki AB-İngiltere'nin birleşme ve ayrılma serüveninde neler yaşandı?
İngiltere, 2016 Brexit referandumundan bu yana ülkeyi adeta ikiye bölen sancılı dönemin ardından Avrupa Birliği'ni (AB) 31 Ocak'ta resmen terk ediyor.
İngiltere ve Avrupalı komşuları arasındaki yeni ilişkiyi belirleyen zor müzakereler ise 2020 boyunca devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:17
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