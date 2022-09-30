Filistin'deki AB Temsilciliği: 7 yaşındaki Filistinlinin ölümüne neden olanlar adalete teslim edilmeli - Son Dakika
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Filistin'deki AB Temsilciliği: 7 yaşındaki Filistinlinin ölümüne neden olanlar adalete teslim edilmeli

30.09.2022 20:24
Filistin'deki AB Temsilciliği: 7 yaşındaki Filistinlinin ölümüne neden olanlar adalete teslim edilmeli

Avrupa Birliği, 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman'ın ölümüne ilişkin İsrail makamlarına hızlı ve kapsamlı şekilde soruşturma başlatması ve failleri adalete teslim etmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği, 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman'ın ölümüne ilişkin İsrail makamlarına hızlı ve kapsamlı şekilde soruşturma başlatması ve failleri adalete teslim etmesi çağrısında bulundu.

AB Filistin Toprakları Ofisinin sosyal medya hesabı Twitter'dan, İsrail askerlerinden kaçarken yüksek bir yerden düşerek dün hayatını kaybeden 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman'a ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da baskınları sırasında Süleyman'ın trajik ölümüyle şok yaşadık. Ailesine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanılırken, uluslararası hukuka göre çocukların "özel koruma" hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "İsrail makamları, failleri adalete teslim etmek için bu olayı hızlı ve kapsamlı bir şekilde soruşturmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinden kaçarken yüksek bir yerden düştüğü ifade edilen 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman'ın, kaldırıldığı Beyt Cala Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklamıştı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya sık sık baskınlar düzenlemesi bölgedeki gerginliği giderek artırıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, İsrail güçleri yıl başından bu yana Batı Şeria'da yüzden fazla Filistinliyi öldürdü.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'deki AB Temsilciliği: 7 yaşındaki Filistinlinin ölümüne neden olanlar adalete teslim edilmeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin'deki AB Temsilciliği: 7 yaşındaki Filistinlinin ölümüne neden olanlar adalete teslim edilmeli - Son Dakika
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