Avrupa Birliği 7 yıllık bütçe tahminini açıkladı: Brexit yüzünden üyelerin katkısı 8'de 1 artacak
7 saat önce
Avrupa Birliği Komisyonu, birliğin 2021-2027 yılları için uzun dönem bütçe tahminlerini bugün kamuoyu ile paylaştı.
Avrupa Birliği Komisyonu, 2021-2027 yılları için uzun dönem bütçe tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre AB'nin, 2021 ila 2027 yılları arasında birlik içinde 1279 milyar Euro tutarında yatırım yapılması öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:28
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