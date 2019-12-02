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Avrupa Birliği 7 yıllık bütçe tahminini açıkladı: Brexit yüzünden üyelerin katkısı 8'de 1 artacak
6 saat önce
Avrupa Birliği Komisyonu, birliğin 2021-2027 yılları için uzun dönem bütçe tahminlerini bugün kamuoyu ile paylaştı.
Avrupa Birliği Komisyonu, birliğin 2021-2027 yılları için uzun dönem bütçe tahminlerini bugün kamuoyu ile paylaştı.
Buna göre AB'nin, 2021 ila 2027 yılları arasında birlik içinde 1279 milyar Euro tutarında yatırım yapması öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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