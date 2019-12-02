Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği 7 yıllık bütçe tahminini açıkladı: Brexit yüzünden üyelerin katkısı 8'de 1 artacak
Son Dakika Dünya Avrupa Birliği 7 yıllık bütçe tahminini açıkladı: Brexit yüzünden üyelerin katkısı 8'de 1 artacak - Son Dakika Dünya

Avrupa Birliği 7 yıllık bütçe tahminini açıkladı: Brexit yüzünden üyelerin katkısı 8'de 1 artacak

6 saat önce

Avrupa Birliği Komisyonu, birliğin 2021-2027 yılları için uzun dönem bütçe tahminlerini bugün kamuoyu ile paylaştı.

Avrupa Birliği 7 yıllık bütçe tahminini açıkladı: Brexit yüzünden üyelerin katkısı 8'de 1 artacak, System.String[]

Avrupa Birliği Komisyonu, birliğin 2021-2027 yılları için uzun dönem bütçe tahminlerini bugün kamuoyu ile paylaştı.


Buna göre AB'nin, 2021 ila 2027 yılları arasında birlik içinde 1279 milyar Euro tutarında yatırım yapması öngörülüyor.

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Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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