Batı dünyasından Arakanlı Müslümanlara şiddeti durdurması için Myanmar'a çağrı - Son Dakika
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Batı dünyasından Arakanlı Müslümanlara şiddeti durdurması için Myanmar'a çağrı

25.08.2022 16:03
Batı dünyasından Arakanlı Müslümanlara şiddeti durdurması için Myanmar'a çağrı

Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Norveç, Arakanlı Müslümanlara yönelik Myanmar ordusunun saldırılarının başlamasının beşinci yılında Myanmar rejimine çağrı yaparak şiddeti ve baskıyı sonlandırmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Norveç, Arakanlı Müslümanlara yönelik Myanmar ordusunun saldırılarının başlamasının beşinci yılında Myanmar rejimine çağrı yaparak şiddeti ve baskıyı sonlandırmasını istedi.

AB ve 6 ülkenin ortak açıklamasında, 5 yıl önce Myanmar ordusunun binlerce Arakanlı Müslüman'ı öldürdüğü, işkence ve tecavüz ettiği belirtilerek 700 bin kişinin Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldığı hatırlatıldı.

BM İnceleme Misyonunun ortaya koyduğu uluslararası hukukta suç teşkil eden ciddi insan hakları ve istismarlardan endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, sorumluların hesap vermesi için Uluslararası Adalet Divanında yürütülen ve Myanmar ordusunun soykırım işleyip işlemediğini inceleyen girişimlerin takdir edildiği bildirildi.

Açıklamada, Myanmar'ın Uluslararası Adalet Divanının tedbir hükümlerine uyması gerektiği vurgulandı.

Myanmar ordusunun siyasi muhaliflere ve savunmasız topluluklara zulmünün devam ettiği belirtilen açıklamada, "Arakanlı Müslümanlar hala insan hakları ihlalleri, istismarlar, ayrımcılık, sistemli zulme uğruyor ve vatandaşlık dahil temel hizmetlerden mahrum bırakılıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, sorumluların hesap vermesine yönelik taahhütler yinelendi ve "Arakanlı Müslümanların ve Myanmar'daki diğer toplulukların onlarca yıldır çektiği insan hakları ihlalleri ve istismarlara son vermesi için askeri rejime çağrı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist çeteler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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BM'den 'Arakanlı Müslümanları, Myanmar'daki krizin çözümüne dahil edin' çağrısı BM'den 'Arakanlı Müslümanları, Myanmar'daki krizin çözümüne dahil edin' çağrısı BM'den uluslararası camiaya 'Myanmar ordusuna hesap sorma' çağrısı BM'den uluslararası camiaya 'Myanmar ordusuna hesap sorma' çağrısı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı dünyasından Arakanlı Müslümanlara şiddeti durdurması için Myanmar'a çağrı - Son Dakika

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