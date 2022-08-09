AB'den BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna mali yardım - Son Dakika
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AB'den BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna mali yardım

09.08.2022 14:22
AB'den BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna mali yardım

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) 261 milyon avro yardım sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) 261 milyon avro yardım sağlayacak.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, UNRWA'ya en fazla yardım sağlayanlardan birinin AB olduğu belirtilerek Filistinli mültecilere yönelik ana hizmetler için 261 milyon avroluk mali kaynağın birkaç yıl içinde verileceği kaydedildi.

2021-2024 döneminde 246 milyon avronun verileceği aktarılan açıklamada, ilave 15 milyon avronun da gıda güvenliği ve Ukrayna'daki savaşın etkilerini azaltmak için tahsis edileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB olarak UNRWA'yı Doğu Kudüs dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm yerlerde desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

AB Komisyonunun genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de diğer ülke ve uluslararası kuruluşları da UNRWA'yı desteklemeye çağırdı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna mali yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB'den BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna mali yardım - Son Dakika
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