AB'den Çekya'ya yangın söndürme yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

AB'den Çekya'ya yangın söndürme yardımı

29.07.2022 12:58
AB'den Çekya'ya yangın söndürme yardımı

Avrupa Birliği (AB), Çekya'nın Almanya sınırındaki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda çıkan yangının söndürülmesi için 2 uçak ve 2 helikopter gönderildiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Çekya'nın Almanya sınırındaki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda çıkan yangının söndürülmesi için 2 uçak ve 2 helikopter gönderildiğini bildirdi.

AB Komisyonu, Çekya'nın yangınla mücadelesine katkı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB'nin İtalya'daki filosundan 2 yangın söndürme uçağının Çekya'ya gönderildiği, Polonya ve Slovakya'nın da birer helikopterle çalışmalara katkı sağladığı kaydedildi.

Çekya'daki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda 24 Temmuz Pazar başlayan yangın, daha sonra Almanya'da Saksonya eyaletindeki Saechsische Schweiz Ulusal Parkı'na sıçramıştı.

Yangının ancak bugün kontrol altına alınabildiği bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Çekya'ya yangın söndürme yardımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 19:19:47. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den Çekya'ya yangın söndürme yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement