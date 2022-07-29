AB'den Çekya'ya yangın söndürme yardımı

Avrupa Birliği (AB), Çekya'nın Almanya sınırındaki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda çıkan yangının söndürülmesi için 2 uçak ve 2 helikopter gönderildiğini bildirdi.
AB Komisyonu, Çekya'nın yangınla mücadelesine katkı sağlandığını açıkladı.
Açıklamada, AB'nin İtalya'daki filosundan 2 yangın söndürme uçağının Çekya'ya gönderildiği, Polonya ve Slovakya'nın da birer helikopterle çalışmalara katkı sağladığı kaydedildi.
Çekya'daki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda 24 Temmuz Pazar başlayan yangın, daha sonra Almanya'da Saksonya eyaletindeki Saechsische Schweiz Ulusal Parkı'na sıçramıştı.
Yangının ancak bugün kontrol altına alınabildiği bildirilmişti.
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