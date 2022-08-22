Borrell, Türkiye'nin sayesinde tahıl koridorunun açıldığının bilinmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Borrell, Türkiye'nin sayesinde tahıl koridorunun açıldığının bilinmesi gerektiğini söyledi

22.08.2022 15:48
Borrell, Türkiye'nin sayesinde tahıl koridorunun açıldığının bilinmesi gerektiğini söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Ukrayna'daki tahıl engeli Birleşmiş Milletler (BM) ve bilinmesi gerek Türkiye'nin sayesinde kaldırılıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, " Ukrayna'daki tahıl engeli Birleşmiş Milletler (BM) ve bilinmesi gerek Türkiye'nin sayesinde kaldırılıyor." dedi.

Borrell, İspanya'daki Menendez Pelayo Uluslararası Üniversitesinin Santander kentinde düzenlediği yaz kursunda Avrupa'nın geleceği konulu bir seminere katıldı.

AB Yüksek Temsilcisi burada yaptığı konuşmada ve ardından düzenlediği basın toplantısında, BM ve Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna'dan tahıl çıkışının başlamasının önemine vurgu yaptı.

Borrell, "Ukrayna'daki tahıl engeli Birleşmiş Milletler (BM) ve bilinmesi gerek Türkiye'nin sayesinde kaldırılıyor. Bunun normalleşmesini umuyoruz. Çünkü bahsettiğimiz tahıl 20 milyon ton. Eğer dünyada 20 milyon ton tahıl, ayçiçeği bloke edilmişse bu bazılarının yemek yiyemeyeceği anlamına gelir." diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşının "bir savaşçık olmadığını, 10 milyon Ukraynalının ülkesini terk ettiğini ve büyük sonuçları olabilecek büyük bir savaş yaşandığını" vurgulayan Borrell, şöyle devam etti:

"İş dünyasından bize devamlı söylenen (savaşı durdurun). Ama bu savaş nasıl ve hangi sonuçla bitecek? Biz AB içinde bu zamana kadar savaşa karşı birlik olmayı başardık. Ama bazıları (Rusya'ya karşı ambargoları kaldırın ya da Ukrayna'ya askeri yardımı bırakın) demeye başladı. Eylül'de AB dışişleri bakanları toplantısı var. Neler konuşulacağını göreceğiz."

Rusya'nın olası bir doğal gaz kesintisine karşı AB'nin gerekli önlemleri aldığını ve gaz stokunun mevcut durumda yüzde 70'in üzerinde olduğunu kaydeden Borrell, "Kışa, gaz stokumuz iyi bir şekilde giriyoruz ama bu tüketim seviyesini aynı şekilde tutacağız anlamına gelmez. Tüm AB ülkelerinin gaz tüketimini düşürme vaadini yerine getirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın ve arkasından savaşla birlikte gelen enflasyon, finansman, gıda, enerji gibi sorunların bazılarının kısa vadede çözümünün olmadığını söyleyen Borrell, "Belki şaka gibi ama Avrupa'da yeni araba almak isteyen bir kişinin 1 yıl beklemesi gerekiyor." diye konuştu.

Nihai anlaşma taslağına İran'ın verdiği cevap "mantıklı"

Diğer yandan İran nükleer anlaşması olarak bilinen ve nihai olduğu açıklanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) taslağına İran'ın verdiği cevabı mantıklı bulduğunu kaydeden Borrell, gelecek haftaya kadar ABD'den de olumlu bir yanıt beklediklerini ifade etti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Ben, İran'ın verdiği cevabı mantıklı olarak değerlendiriyorum. Bu, ABD'ye de iletildi ama henüz resmi bir cevap verilmedi. Vereceği cevabın müzakerelerin sonlandırılmasına imkan vermesini umuyoruz. Beklentim bu yönde ama garanti veremem. Geçen hafta olması gerekiyordu ancak olmadı. Bu hafta sonuna kadar olabilir. Şunu söyleyebilirim ki, eğer bu anlaşmayı tekrar yapabilirsek dünya çok daha güvenli bir yer olur. Unutmayın ki bu anlaşma eski ABD Başkanı Trump'ın tek taraflı olarak terk etmesine kadar iyi çalışıyordu. İran bu anlaşmaya uyuyordu. Şimdi hem İran'ın hem de diğerlerinin uyması gerekiyor." dedi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borrell, Türkiye'nin sayesinde tahıl koridorunun açıldığının bilinmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

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