AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor - Son Dakika
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AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor

22.08.2022 23:30
AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudunu dile getirdiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudunu dile getirdiğini bildirdi.

Borrell, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için BM anlaşması sağlanmasında ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının azaltılmasında Türkiye'nin rolünü vurguladığını aktaran Borrell, AB'nin yaptırımlarının etkisini de görüştüklerini belirtti.

Borrell, "Anlamsız savaşı durdurmak için Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudumu dile getirdim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor - Son Dakika

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