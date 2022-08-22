Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için BM anlaşması sağlanmasında ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının azaltılmasında Türkiye'nin rolünü vurguladığını aktaran Borrell, AB'nin yaptırımlarının etkisini de görüştüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor - Son Dakika

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