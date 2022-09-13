AB'ye göre yaptırımların Rusya için ciddi sonuçları oluyor - Son Dakika
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AB'ye göre yaptırımların Rusya için ciddi sonuçları oluyor

13.09.2022 18:48
AB'ye göre yaptırımların Rusya için ciddi sonuçları oluyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların bu ülke için ciddi sonuçlar doğurduğunu, askeri kayıplara ve sivil alanda zorluklara yol açtığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların bu ülke için ciddi sonuçlar doğurduğunu, askeri kayıplara ve sivil alanda zorluklara yol açtığını söyledi.

Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda konuşma yapan Borrell, Rusya'nın teknolojisinin yüzde 45'inin AB'ye bağımlı olduğunu ve bunun kesildiğini belirtti.

Borrell, "Sivil uçakların üçte ikisi artık uçamıyor çünkü parçaları Batılı ülkelerden geliyor. Abluka nedeniyle ihtiyaç duydukları yedek parçaları almalarını imkansız kılıyor." dedi.

Ukrayna ile savaşı devam eden Rusya'nın askeri alanda da büyük kayıplar verdiğini söyleyen Borrell, Rus ordusunun kaybedilen askeri araçlar ve silahlar gibi malzemelerin yerine yenilerini koyamadığını savundu.

Borrell, Rus ordusundaki tankları örnek göstererek, "Bunların içine bakarsanız Avrupa ülkeleri tarafından üretilmiş çok fazla sayıda elektronik parça görürsünüz." diye konuştu.

Savaşın bir an önce bitmesini istediklerini dile getiren Borrell, barış için yapılacak müzakerelerin ancak "şartlar elverdiğinde ve saldırgan taraf buna izin verdiğinde" mümkün olacağını söyledi.

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Kaynak: AA

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