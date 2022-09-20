AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den mali kriz uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den mali kriz uyarısı Açıklaması

20.09.2022 00:38
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den mali kriz uyarısı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna savaşının enerji ve gıda fiyatlarındaki etkilerini "kusursuz fırtına" şeklinde nitelendirerek, bir mali krizin yaklaşmakta olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna savaşının enerji ve gıda fiyatlarındaki etkilerini "kusursuz fırtına" şeklinde nitelendirerek, bir mali krizin yaklaşmakta olduğunu söyledi.

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gayriresmi nitelikteki AB Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık eden Borrell, toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Geçen yılki genel kurul toplantılarında Afganistan'ı konuştuklarını hatırlatan Borrell, bu sene Ukrayna'daki savaşı ve savaşın etkilerini ele alacakları aktardı.

"Ukrayna'daki savaş sadece Ukrayna'da olan bir savaş değil." diyen Borrell, şöyle devam etti:

"Ukraynalılar savaşıyor, füzelerle bombalanıyor. Dünyanın geri kalanı ise enerjide ve gıdada yükselen fiyatlar ile artan güvensizlik ortamı ve yüksek faizlerden etkileniyor. Bunu, savaşın sebep olduğu enerji ve gıdadaki yüksek fiyatların yaklaşan bir mali krizi oluşturduğu kusursuz bir fırtına şeklinde nitelendirebiliriz."

Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bu konuları görüşeceklerini, bu sorunların AB'nin yaptırımları nedeniyle ortaya çıktığını vurgulayan Rusya söylemine karşı neler yapabileceklerini ele alacaklarını bildirdi.

Gündemlerinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin yanı sıra Orta Asya'da Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sorunların bulunduğunu aktaran Borrell, ana gündem maddesinin Ukrayna'daki savaşının etkileri olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Fırtına, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den mali kriz uyarısı Açıklaması - Son Dakika

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