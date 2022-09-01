Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen toplantıda, Rus turistlere vize verilmesini kolaylaştıran anlaşmayı askıya alma ve vize ücretlerini arttırma kararı aldı.
Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › AB, Rus turistlere vize verilmesini kolaylaştıran anlaşmayı askıya aldı - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.