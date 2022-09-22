AB, Eritre'nin Etiyopya'daki savaşa müdahalesine karşı uyardı - Son Dakika
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AB, Eritre'nin Etiyopya'daki savaşa müdahalesine karşı uyardı

22.09.2022 14:08
AB, Eritre'nin Etiyopya'daki savaşa müdahalesine karşı uyardı

Avrupa Birliği (AB), Etiyopya'da isyancılarla olan savaşa Eritre güçlerinin karışmasının, çatışmaları daha fazla artıracağı uyarısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), Etiyopya'da isyancılarla olan savaşa Eritre güçlerinin karışmasının, çatışmaları daha fazla artıracağı uyarısı yaptı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Eritre birliklerinin Etiyopya sınırından Tigray eyaletine girmesinin, devam eden çatışmaları daha da körükleyeceğini belirtti.

Borrell, savaşan tarafların, söz konusu sorunun askeri çözümü olmadığını unutmamalarını ve halklarının yararı için ortak çaba göstermelerini istedi.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), hafta başında Eritre birliklerinin Etiyopya ordusuna destek için sınırdan Tigray'a girdiğini ileri sürmüştü.

Eritre, Etiyopya'da iç savaşa daha önce de müdahale ettiği için yaptırımlara maruz kalmıştı.

ABD, AB ve Afrika Birliği'nin çabalarına rağmen doğrudan barış müzakerelerine başlayamayan taraflar, ağustosta aylar sonra yeniden çatışmaya başlamıştı.

İki taraf da ateşkesin bozulmasından ötürü birbirini sorumlu tutmuştu.

Etiyopya'da ordusu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Eritre'nin Etiyopya'daki savaşa müdahalesine karşı uyardı - Son Dakika

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