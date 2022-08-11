AB, orman yangınlarıyla mücadele için Fransa'ya uçak gönderdi

Avrupa Birliği (AB), Fransa'daki orman yangınlarının söndürülmesine yardım amacıyla bu ülkeye 4 uçak yolladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa, yangınlarla mücadelede AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında destek istedi.

Destek çağrısı üzerine AB, Yunanistan ve İsveç'te konuşlandırılmış yangın söndürme uçaklarından 4'ünü Fransa'ya gönderdi.

Uçaklara ilave olarak Almanya, Polonya, Avusturya ve Romanya'dan itfaiye ekipleri Fransa'ya doğru yola çıktı.

AB'nin Copernicus uydu izleme sisteminin de Fransa'daki yangınlarla mücadelede gerekli verilerin toplanması için Fransa tarafından aktif hale getirildiği bildirildi.

Fransa'nın güneyindeki Landiras bölgesinde geçen ay başlayan ve 14 bin hektar alanı kül eden yangın hala tam olarak söndürülemedi. Burada çıkan yeni bir yangının ilerlediği, son iki günde bölgeden 10 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 1100 itfaiyecinin de alevlerle mücadele ettiği ifade ediliyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'daki 10 yangından 9'unun kundaklama yoluyla çıktığını, ülkede günde 200 kadar yangının baş gösterdiğini, bunların büyük bölümünün hızla söndürüldüğünü belirtmişti.

Sivil Güvenlik Sözcüsü Alexandre Jouassard da dün alevlerin hızla ilerlediğini, her geçen dakika 10 futbol sahasından büyük alanın alevlere teslim olduğunu kaydetmişti.