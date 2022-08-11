AB, orman yangınlarıyla mücadele için Fransa'ya uçak gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

AB, orman yangınlarıyla mücadele için Fransa'ya uçak gönderdi

11.08.2022 14:39
AB, orman yangınlarıyla mücadele için Fransa'ya uçak gönderdi

Avrupa Birliği (AB), Fransa'daki orman yangınlarının söndürülmesine yardım amacıyla bu ülkeye 4 uçak yolladı.

Avrupa Birliği (AB), Fransa'daki orman yangınlarının söndürülmesine yardım amacıyla bu ülkeye 4 uçak yolladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa, yangınlarla mücadelede AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında destek istedi.

Destek çağrısı üzerine AB, Yunanistan ve İsveç'te konuşlandırılmış yangın söndürme uçaklarından 4'ünü Fransa'ya gönderdi.

Uçaklara ilave olarak Almanya, Polonya, Avusturya ve Romanya'dan itfaiye ekipleri Fransa'ya doğru yola çıktı.

AB'nin Copernicus uydu izleme sisteminin de Fransa'daki yangınlarla mücadelede gerekli verilerin toplanması için Fransa tarafından aktif hale getirildiği bildirildi.

Fransa'nın güneyindeki Landiras bölgesinde geçen ay başlayan ve 14 bin hektar alanı kül eden yangın hala tam olarak söndürülemedi. Burada çıkan yeni bir yangının ilerlediği, son iki günde bölgeden 10 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 1100 itfaiyecinin de alevlerle mücadele ettiği ifade ediliyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'daki 10 yangından 9'unun kundaklama yoluyla çıktığını, ülkede günde 200 kadar yangının baş gösterdiğini, bunların büyük bölümünün hızla söndürüldüğünü belirtmişti.

Sivil Güvenlik Sözcüsü Alexandre Jouassard da dün alevlerin hızla ilerlediğini, her geçen dakika 10 futbol sahasından büyük alanın alevlere teslim olduğunu kaydetmişti.

YORUMLAR
500
AB, 'Ruslara vize verilmesin' teklifinde topu üyelere attı AB, 'Ruslara vize verilmesin' teklifinde topu üyelere attı Polonya Başbakanı Morawiecki, AB'de küçük devletlere yönelik davranışları eleştirdi Polonya Başbakanı Morawiecki, AB'de küçük devletlere yönelik davranışları eleştirdi
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, orman yangınlarıyla mücadele için Fransa'ya uçak gönderdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:44:09. #1.12#
SON DAKİKA: AB, orman yangınlarıyla mücadele için Fransa'ya uçak gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement