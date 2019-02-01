Avrupa Birliği (Ab) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Başladı (2)
33 dakika önce
- Genel görüntüler Toplantı salonundan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:10 Kaynak: AA
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