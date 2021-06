Avrupa Birligi AB Hibesi ile Yurutulecek Proje Icin Danisman Personel Mulakat Duyurusu - Son Dakika

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (Facility for Refugees in Turkey - FRIT II) kapsamında T. C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan IPA 2020/417-895 sayılı Doğrudan Hibe Sözleşmesi ile "En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Artırılması Projesi" uygulanacaktır.

Projenin Teknik Destek Ekibinde yer alacak danışman personelin alımı için 02- 16. 04. 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan ilana müracaat eden adayların mülakatları; 21-23. 06. 2021 tarihleri arasında T. C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No: 10/A Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir. Adayların kendilerine e-posta ve telefon yoluyla bildirilen gün ve saatte yukarıda belirtilen adreste hazır bulunmaları rica olunur.

İletişim: Tel: (0) 312 705 55 00

