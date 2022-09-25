AB'den İran'a çağrı: Protestoculara şiddeti durdur, interneti aç - Son Dakika
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AB'den İran'a çağrı: Protestoculara şiddeti durdur, interneti aç

25.09.2022 21:14
AB'den İran'a çağrı: Protestoculara şiddeti durdur, interneti aç

Avrupa Birliği (AB), İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestoları bastırmak için şiddet uygulanmaması ve halkın internet erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestoları bastırmak için şiddet uygulanmaması ve halkın internet erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

AB adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesinin orantısız olduğunu, can kayıpları ve yaralılar bulunduğunu belirtti.

İnternet erişiminin kesilmesi ve mesajlaşma platformlarının engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini kaydeden Borrell, AB'nin ve AB üyesi ülkelerin protestoculara şiddet kullanılmasını, kabul edilemez ve haklı görülemez bulduğunu vurguladı.

Borrell, "İran'ın protestoları şiddet kullanarak bastırmayı acilen durdurmasını ve internet erişimi ile bilginin serbest dolaşımını sağlamasını bekliyoruz. Ayrıca İran'ın ölenlerin ve tutuklananların sayılarını açıklamasını, şiddet kullanmayan göstericileri serbest bırakmasını, gözaltındakilere uygun muamele sağlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mahsa Emini'nin ölümünün soruşturulması gerektiğini belirten Borrell, sorumluların hesap vermesini istedi.

Borrell, "AB, gelecek Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Mahsa Emini'nin öldürülmesi ve İran güvenlik güçlerinin gösterilere karşılığını ele almak için elindeki tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Mahsa Emini, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den İran'a çağrı: Protestoculara şiddeti durdur, interneti aç - Son Dakika

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