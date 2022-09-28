AB: İsrail askerlerinin Cenin'e yaptığı baskın sonrası artan şiddetten endişeliyiz - Son Dakika
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AB: İsrail askerlerinin Cenin'e yaptığı baskın sonrası artan şiddetten endişeliyiz

28.09.2022 16:25
AB: İsrail askerlerinin Cenin'e yaptığı baskın sonrası artan şiddetten endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB), İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sonrası artan şiddetten endişe duyduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sonrası artan şiddetten endişe duyduğunu bildirdi.

AB Filistin Toprakları Ofisinin sosyal medya hesabı Twitter'dan İsrail güçlerinin Cenin baskını sonrası paylaşım yapıldı.

Açıklamada, yaşanan can kaybından üzüntü duyulduğu belirtilerek, Cenin'de İsrail askerlerinin, bazı Filistinlilerin ölümüne, 40'tan fazla kişinin de yaralanmasına neden olan baskınları sonrası yaşanan şiddetten endişe duyulduğu ifade edildi.

Tüm taraflara can kaybı yaşanmaması için "ölümcül güç" kullanmamaya azami dikkat göstermesi çağrısında bulunulan paylaşımda, Batı Şeria'daki durumların son derece hassas olduğu, gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılması ve derhal şiddetin durması gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 44 kişi yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman silahlı çatışmalara sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB: İsrail askerlerinin Cenin'e yaptığı baskın sonrası artan şiddetten endişeliyiz - Son Dakika

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