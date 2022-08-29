AB: Açlık grevindeki Filistinli "idari tutuklu" Avavde derhal serbest bırakılmalı - Son Dakika
Üye Girişi

AB: Açlık grevindeki Filistinli "idari tutuklu" Avavde derhal serbest bırakılmalı

29.08.2022 14:36
AB: Açlık grevindeki Filistinli "idari tutuklu" Avavde derhal serbest bırakılmalı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 6 aya yakın süredir açlık grevine devam eden Filistinli Halil Avavde'nin "hemen" serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 6 aya yakın süredir açlık grevine devam eden Filistinli Halil Avavde'nin "hemen" serbest bırakılması çağrısı yaptı.

AB Filistin Temsilciliği, Avavde'nin açlık grevi nedeniyle aşırı kilo kaybetmiş fotoğrafıyla paylaştığı sosyal medya mesajında, "Hiçbir suçlama olmadan tutuklanmasını protesto etmek için 170 gündür açlık grevinde olan, ölümün eşiğindeki Avavde'nin fotoğraflarıyla şok içindeyiz. Kendisine suçlama yöneltilmiyorsa bir an önce serbest kalmalı." ifadeleri yer aldı.

Ailesi tarafından yayımlanan videoda Avavde, müşahede altında tutulduğu hastanede sağlık durumu kötüleşmesine rağmen "İsrail'in keyfi uygulamasına karşı eylemine devam edeceğini" açıklamıştı.

Ne olmuştu?

İsrail tarafından en son 27 Aralık 2021'de olmak üzere birkaç kez tutuklanan Avavde, kendisi hakkında verilen "idari tutukluluk" kararına karşı açlık grevi başlatmıştı.

Avavde, 111 gün sürdürdüğü açlık grevini, hakkındaki "idari tutukluluk" kararının kaldırılması teminatına karşılık 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 3 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevi nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Avavde'nin tahliye talebi 15 Ağustos'ta Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesince reddedilmişti.

Filistinli tutuklunun sağlık durumuyla ilgili 25 Ağustos'ta AA'ya konuşan eşi Delal Avavde, eşinin sağlık durumunun çok kritik olduğunu ve "her an öleceğinden endişe ettiklerini" söylemişti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "yargısız" cezası: İdari tutukluluk

İngiliz sömürge dönemindeki Olağanüstü Hal Yasası'ndan uyarlanan İsrail askeri yasaları, tutuklanan kişinin hakkındaki suçlamayı ya da bununla ilgili delilleri "güvenlik" gerekçesiyle öğrenemediği "idari tutukluluk" uygulamasını içeriyor.

İnsan haklarına aykırı bu uygulama, İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütlerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar tarafından da yoğun biçimde eleştiriliyor.

İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Şabak (Şin-Bet) ile iş birliği halinde, işgal altındaki Batı Şeria'da "ileride suç işleyebileceği" gerekçesiyle Filistinlileri idari tutuklu olarak gözaltına alabiliyor. Gözaltındaki Filistinliler, 8 gün içinde askeri mahkemeye çıkartılıyor.

Ancak burada tutuklu Filistinli veya avukatı, askeri savcının mahkemeye sunduğu tutuklama gerekçesini, bununla ilgili delilleri "güvenliğe zarar verebileceği" gerekçesiyle öğrenemiyor. Bu nedenle bir yargı süreci ya da savunma mümkün değil.

İsrailli insan hakları örgütlerine göre, askeri mahkemeler, tutuklanan kişilere yönelik kararlarda "otomatik onay mercileri" şeklinde hareket ediyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Altı ay sonra yeniden askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamadan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

YORUMLAR
500
Hanzala'nın çizeri, Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin vefatının üzerinden 35 yıl geçti Hanzala'nın çizeri, Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin vefatının üzerinden 35 yıl geçti Açlık grevindeki Filistinli Avavde, İsrail'in 'idari tutukluluk' uygulamasına karşı dünyaya seslendi Açıklaması Açlık grevindeki Filistinli Avavde, İsrail'in 'idari tutukluluk' uygulamasına karşı dünyaya seslendi Açıklaması
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB: Açlık grevindeki Filistinli 'idari tutuklu' Avavde derhal serbest bırakılmalı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:49:10. #1.13#
SON DAKİKA: AB: Açlık grevindeki Filistinli "idari tutuklu" Avavde derhal serbest bırakılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement