AB, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in mahkumiyet kararını kınadı - Son Dakika
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AB, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in mahkumiyet kararını kınadı

22.09.2022 12:16
AB, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in mahkumiyet kararını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile Kırım Tatarı Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında verilen mahkumiyet kararını kınadı.

Avrupa Birliği (AB), Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile Kırım Tatarı Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında verilen mahkumiyet kararını kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada "sözde cezanın" kınandığı duyuruldu.

Açıklamada, geçen eylül ayında söz konusu kişilerin gözaltına alınmasının da kınandığı anımsatılarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

"AB, Rus makamları tarafından yasa dışı olarak gözaltına alınan tüm Ukraynalıların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını bekliyor. Kırım Tatarları, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nedensiz ve haksız savaşı ve Kırım'ın ilhakı bağlamında Rusya tarafından giderek daha fazla hedef alınıyor. Uluslararası Kırım Platformu katılımcılarının 23 Ağustos 2022 tarihli ortak açıklamasında vurgulandığı üzere, AB Rusya'yı uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya ve Kırım'da yaşayan insanların insan hakları ihlallerini durdurmaya çağırmaktadır."

Açıklamada ayrıca AB'nin Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekte kararlı olduğu, Kırım Yarımadası'nın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını tanımayacağı vurgulandı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Tatar, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in mahkumiyet kararını kınadı - Son Dakika

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