AB, elektrik piyasasının çalışmamasından Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tutuyor - Son Dakika
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AB, elektrik piyasasının çalışmamasından Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tutuyor

30.08.2022 21:00
AB, elektrik piyasasının çalışmamasından Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tutuyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'daki elektrik piyasasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzünden düzgün çalışmadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'daki elektrik piyasasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzünden düzgün çalışmadığını söyledi.

Von der Leyen, Danimarka'da düzenlenen Baltık Denizi Enerji Güvenliği Zirvesi bitiminde düzenlenen basın toplantısında Avrupa enerji piyasasındaki son gelişmeler hakkında konuştu.

"Elektrik fiyatlarındaki artışın gerçek itici gücü gaz ve özellikle Putin tarafından manipüle edilen Rus gazıdır." diyen von der Leyen, Putin'in doğal gazı bir silah olarak kullandığını söyledi.

Von der Leyen, elektrik piyasasının işleyişine yönelik bir acil durum aracı geliştirdiklerini ve elektrik piyasasının uzun vadeli yapısal reformu için de çalışmaya başladıklarını anlattı.

"Elektrik piyasası artık işleyen bir piyasa değil çünkü Putin gibi sistematik olarak onu yok etmeye ve manipüle etmeye çalışan bir aktör var." ifadesini kullanan von der Leyen, bu duruma karşı harekete geçtiklerine dikkati çekti.

Avrupa ülkelerinde son dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatları tarihi zirve yaptı.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları da doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapmaya karar verdi.

Başını Almanya ve Fransa'nın çektiği bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.???????

Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor. Doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş bu piyasanın dengesini bozmuş durumda.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

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