AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna'da - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna'da

15.09.2022 11:44
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna'da

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın açtığı savaştan sonra üçüncü kez Ukrayna'ya gitti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın açtığı savaştan sonra üçüncü kez Ukrayna'ya gitti.

Von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından sonra Kiev'e üçüncü defa gittiğini bildirdi.

O zamandan bu yana "çok şeyin değiştiğini" belirten von der Leyen, Ukrayna'nın artık AB üyeliğine aday bir ülke olduğunu hatırlattı.

Von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ekonomileri ve halkları nasıl daha yakın hale getirebileceklerini ele alacaklarını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, dün Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, AB üyesi 27 ülkenin yanı sıra İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç'in belli şartlarla dahil olduğu ve serbest ekonomik pazar imkanları sunan Avrupa Tek Pazarı'na, Ukrayna'nın da girmesi için Zelenskiy ile görüşeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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