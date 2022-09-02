Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan aldıkları yardım paralarını sözde mağdurlar üzerinden terör örgütü PKK/KCK'ya aktaran Göç İzleme Derneğinin (GÖÇİZDER) 23 üyesi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 331 sayfalık iddianamede, örgütün KCK sözles¸mesinde Sosyal Alan ve Kurumlar Koordinasyonu yapılanmasına bagˆlı faaliyet gösteren GÖÇI·ZDER'in, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenligˆine kars¸ı faaliyette bulundugˆuna karar verilen yapı, olus¸um veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve 677 Sayılı KHK'yla kapatılan GÖÇ-DER'in yerine kuruldugˆu belirtildi.

Derneğin genel hedefini " Türkiye'de zorla ve digˆer nedenlerle yerinden edilme müdahalelerinin nedenleri ve ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, psikolojik sonuçlarının ortadan kaldırıldıgˆı, insan hak ve özgürlüklerinin hepsinin güvence altına alındıgˆı, toplumsal adalet ve barıs¸ın egemen ve kalıcı oldugˆu demokratik bir yas¸am alanı olus¸turmak" olarak açıkladıgˆı iddianamede anlatıldı.

GÖÇI·ZDER'in faaliyetleri hakkında yapılan çalıs¸malarda, dernek içerisinde faaliyet gösterenlerin PKK/KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca seçildigˆi kaydedilen iddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Her ne kadar dernek tüzügˆünde amaçlarını belirtilen s¸ekilde açıklasalar da dernegˆin asıl amacının, terör örgütü PKK/KCK güdümünde faaliyet yürüten, Dogˆu ve Güneydogˆu Anadolu Bölgesinden yas¸anan göçlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılan baskı ve zulümler nedeniyle oldugˆunu savunan, bu söylemi PKK/KCK'nın ideolojisini empoze etmek amacıyla propaganda aracı olarak kullanan, göç eden aileleri yardım ve dayanıs¸ma adı altında devlet aleyhine kıs¸kırtan ayrıca örgütün göç eden ailelerin yanında oldugˆu imajı vererek PKK/KCK'ya müzahir tabanın örgüte bagˆlılıgˆını artırmaya çalıs¸an, göç eden ailelerin örgütün etrafında kenetlenmesini sagˆlamayı amaç edinen ve belirtilen faaliyetler üzerinden ajitasyon yaparak ülkemizi uluslararası arenada zor duruma düs¸ürmek oldugˆu değerlendirilmiştir."

İddianamede, "Belirtilen dernegˆin PKK/KCK terör örgütü Avrupa çatı yapılanması Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) baskısı/ikili ilis¸kileri sayesinde ülkemizde faaliyete geçirmek üzeri sundukları projelerin Avrupa Birligˆince kabul gördügˆü ve belirtilen dernegˆe bu projelerde kullanılmak üzere yüksek meblagˆlarda döviz yardımında bulunuldugˆu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa Birliği Komisyonundan toplam 1 milyon 643 bin liralık yardım"

Dernek içerisinde faaliyet gösterenlerin projeler üzerinden gelen parayı sözde magˆdur olarak belirledikleri müzahir kişilere yardım yapıldıgˆı s¸eklinde göstererek, PKK/KCK adına Türkiye'de eylem/etkinlik talimatı veren örgüt tarafından kadro olarak tabir edilen deneyimli örgüt mensuplarının finansmanında kullandıgˆı, eylem ve etkinliklerde kullanılan materyallerin maliyesinin de bu kanaldan sagˆlandıgˆının degˆerlendirildigˆi aktarılan iddianamede, "Bu amaçla alınan MASAK raporunda kollukça yapılan incelemeler neticesinde Avrupa Birligˆi Komisyonundan 2018 yılında 168 bin 837 dolar kars¸ılıgˆında 634 bin 291 lira, 2019 yılında 130 bin 542 kars¸ılıgˆında 749 bin 983 lira, 2020 yılında 38 bin 604 dolar kars¸ılıgˆında 258 bin 906 lira GÖÇI·ZDER isimli dernegˆe para giris¸i oldugˆu anlaşılmıştır." değerlendirmesi paylaşıldı.

"Bağış veya hizmet bedeliyle paranın izini kaybedildi"

İddianamede, para transferlerinde dogˆrudan aktarım yerine turizm s¸irketleri veya dernek çalıs¸anı olarak gösterilenlere ödenen ücret s¸eklinde çıkıs¸ yapıldıktan sonra bagˆıs¸ ya da hizmet iade bedeli olarak paranın izinin kaybedildigˆi bildirildi.

Söz konusu aktarımların dernek çalıs¸anları üzerinden gerçekles¸tirildigˆi, maddi yardım alanların dosya kapsamındaki ifadelerinde, parayı gönderen kişi ya da GÖÇI·ZDER'den haberdar olmadıklarının anlas¸ıldıgˆı belirtilen iddianamede, dernegˆin ayrıca 1 yıllık kira bedelini ödedigˆi, faaliyet binasının kısa bir süre sonra dernek çalıs¸anı tarafından satın alındıgˆı, bu haliyle buna benzer birçok muvazalı is¸lem yapılarak Avrupa Birligˆi Komisyonuna gider olarak gösterilen harcamaların örgütsel saiklerle örgütsel faaliyetlerde denetimden uzak bir s¸ekilde kullanıldıgˆı ifade edildi.

2020 itibarıyla 65 üyesi var

GÖÇI·ZDER'in 12 Ekim 2020 itibarıyla kayıtlı 65 üyesinin bulundugˆu ve dernegˆe üye olan her kişiye örgütsel isnatlarda bulunulmadıgˆı anlatılan iddianamede, örgütsel faaliyetler içerisinde bulunanlara is¸lem tesis edildigˆi, dosya kapsamında dernek içerisinde örgütsel faaliyet yürüttügˆü iddiasıyla sorus¸turma bas¸latılan 4 kişiye ek takipsizlik kararı verildigˆi belirtildi.

Görüs¸me içerikleri, açık kaynak aras¸tırmaları, MASAK raporu, dernegˆin yaptığı eylem ve etkinliklere ilis¸kin kollukça yapılan tespitler, dernegˆin hazırladıgˆı yasaklama kararı alınan kitap içerikleri, dernek binasındaki aramada tespiti yapılan örgütsel hususların bir bütün halinde degˆerlendirildiği iddianamede, şu tespitler yer aldı:

"GÖÇI·ZDER isimli dernegˆin örgütün amaç ve ideolojisi dogˆrultusunda hareket ederek kitle propagandası ve sempatizan kitleyi diri tutmayı amaçlayan faaliyetler ile göç olgusu üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları anlaşılmıştır. Derneğin, göç olgusunu Dogˆu ve Güneydogˆu Anadolu'da yas¸anan örgüt gerçekligˆinden uzak olarak tek yönlü olarak ele alıp ajitasyon ve karalama çalıs¸maları yürüttügˆü, bu amaçlar dogˆrultusunda çalıs¸an dernek yönetici, üye ve s¸ahısların legal düzlemde sivil toplum çalıs¸ması yürüttüklerine yönelik iddiaların suçtan kurtulmaya yönelik ve itibar edilemeyecek nitelikte oldugˆu anlas¸ılmıştır."

İddianamede, 22 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar, bir zanlı için de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame değerlenme aşamasında bulunuyor.