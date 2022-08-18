AB, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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AB, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı

18.08.2022 14:09
AB, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye ile İsrail'in diplomatik ilişkileri yükselterek karşılıklı büyükelçi atama kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye ile İsrail'in diplomatik ilişkileri yükselterek karşılıklı büyükelçi atama kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Varhelyi, sosyal medyada konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye ve İsrail'in tam diplomatik ilişkiyi yeniden tesis etmesi yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun ikili ilişkileri güçlendirme, bölgeyi istikrarlı hale getirme ve refahı artırmak için yeni bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Varhelyi, "AB, yeni iş birliği zeminleri oluşturulmasını desteklemeye hazırdır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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