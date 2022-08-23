Son 500 yılın kötü dönemi! Avrupa kuraklıkla savaşıyor - Son Dakika
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Son 500 yılın kötü dönemi! Avrupa kuraklıkla savaşıyor

23.08.2022 15:07
Son 500 yılın kötü dönemi! Avrupa kuraklıkla savaşıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi uzmanları Avrupa'nın son 500 yılın kurak dönemini geçirdiğini bildirirken özellikle Batı Akdeniz bölgesi için uyarı yaparak Kasım 2022'ye kadar normalden daha sıcak ve kurak havanın devam edebileceği vurguladı.

Ortak Araştırma Merkezi'nin (JRC) Avrupa Kuraklık Gözlemevi'nin analiz ve verileri temelinde hazırladığı Avrupa'daki Kuraklık-Ağustos 2022 Raporu yayımlandı.

Temmuz ayındaki endişe verici kuraklığın devam ettiği belirtilen raporda Avrupa Birliği (AB) topraklarının yüzde 47'sinin hala 'uyarı verici' durumla karşı karşıya olduğu, AB'nin yüzde 17'sinde ise 'alarm verici' bir kuraklık bulunduğu kaydedildi.

JCR uzmanları, devam eden kuraklığın son 500 yılın en kurak dönemi olarak değerlendirildiğini bildirdi.

ÖZELLİKLE BATI AKDENİZ İÇİN UYARI YAPILDI

Kuraklık nedeniyle mısır, soya fasulyesi ve ayçiçeği mahsulünün son 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altında olması bekleniyor.

Yağışın olmamasından Avrupa genelinde akarsularda da su seviyelerinin azaldığı, hidroelektrik santrallerindeki üretimin düştüğü, diğer güç santrallerindeki soğutma sistemleri ile akarsu taşıma sektörünün olumsuz etkilendiği belirtildi.

Raporda özellikle Batı Akdeniz bölgesi için uyarı yapılarak Kasım 2022'ye kadar normalden daha sıcak ve kurak havanın devam edebileceği vurgulandı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son 500 yılın kötü dönemi! Avrupa kuraklıkla savaşıyor - Son Dakika

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