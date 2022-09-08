BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, AB Konseyi Başkanı Michel'ı kabul etti - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, AB Konseyi Başkanı Michel'ı kabul etti

08.09.2022 19:26
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, AB Konseyi Başkanı Michel'ı kabul etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, başkent Abu Dabi'deki El-Vatan Sarayı'nda gerçekleşen kabulde BAE ile AB ülkeleri arasındaki iş birliği ve ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, gelecek yıl BAE'de düzenlenmesi planlanan İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP 28) da konuşuldu.

Bu çerçevede, dünya çapında yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlara önlem alınması ve BAE'nin 2050 hedefleri doğrultusunda bu konuda çalışmalar yapılması görüşüldü.

AB Konseyi Başkanı Michel dün de Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Charles Michel, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, AB Konseyi Başkanı Michel'ı kabul etti - Son Dakika

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