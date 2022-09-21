AB Ukrayna'ya desteğini yineledi - Son Dakika
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AB Ukrayna'ya desteğini yineledi

21.09.2022 15:14
AB Ukrayna'ya desteğini yineledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın kısmi seferberlik kararı sonrası AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın kısmi seferberlik kararı sonrası AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Michel, sosyal medyadaki açıklamasında, ülkelerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında iş birliği, güvenlik ve refah için çalışırken Kremlin'in Uluslararası Barış Günü'nde seferberlik ilan ettiğini belirtti.

"Bu savaşta tek bir saldırgan var, o da Rusya. Saldırıya uğrayan ülke ise Ukrayna" ifadesini kullanan Michel, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini ve sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseyleri ile Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson'daki sözde yönetim de dün her iki bölgenin Rusya Federasyonu'na katılması için halk oylaması yapılacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
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AB ve İngiltere: Rusya'nın seferberlik ilanı zayıflık ifadesi AB ve İngiltere: Rusya'nın seferberlik ilanı zayıflık ifadesi AB'ye göre Rusya'nın seferberlik kararı 'saldırganlığın artacağına işaret' AB'ye göre Rusya'nın seferberlik kararı 'saldırganlığın artacağına işaret'
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Ukrayna'ya desteğini yineledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB Ukrayna'ya desteğini yineledi - Son Dakika
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