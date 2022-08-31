AB: Azerbaycan, Ermenistan barış anlaşması için çabaları hızlandırmakta anlaştı - Son Dakika
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AB: Azerbaycan, Ermenistan barış anlaşması için çabaları hızlandırmakta anlaştı

31.08.2022 19:54
AB: Azerbaycan, Ermenistan barış anlaşması için çabaları hızlandırmakta anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, son üçlü görüşmeden bu yana Azerbaycan ve Ermenistan'ın epeyce ilerleme kaydettiğini, barış anlaşması konusunda sonuç alabilmek için çalışmaları hızlandırmayı kabul ettiklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, son üçlü görüşmeden bu yana Azerbaycan ve Ermenistan'ın epeyce ilerleme kaydettiğini, barış anlaşması konusunda sonuç alabilmek için çalışmaları hızlandırmayı kabul ettiklerini bildirdi.

Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dördüncü kez Brüksel'de bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada Güney Kafkasya'daki son gelişmeler ve AB ile iki ülke arasındaki ilişkilere odaklanıldığını belirtti.

"Son görüşmemizde varılan anlaşmaları ileriye taşımak için epeyce adım atıldığını görmek olumlu." ifadesini kullanan Michel, şöyle devam etti:

"Bugün, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri düzenleyen barış anlaşmasında ilerleme sağlanması için esaslı çalışmaları hızlandırmayı kabul ettik ve dışişleri bakanlarını taslak metinler üzerinde çalışmak üzere bir ay içinde bir araya gelmekle görevlendirdik."

İnsani konular

Michel, mayın temizleme, tutuklular ve kayıp kişilerin akıbeti de dahil olmak üzere insani konular hakkında da ayrıntılı bir tartışma yapıldığını, "Azerbaycan'a daha fazla Ermeni tutuklunun serbest bırakılmasının önemini vurguladığını" belirtti.

Sınır sorunları

Sınır komisyonlarının bir sonraki toplantısının kasımda Brüksel'de yapılması konusunda anlaşıldığını ifade eden Michel, ulaşımla ilgili sınırlamaların da kaldırılmasıyla ilgili görüştüklerini aktardı.

Kasım sonuna kadar tekrar bu formatta buluşmak üzere anlaştıklarını dile getiren Michel, şunları kaydetti:

"AB, uzun vadeli sürdürülebilir bir barışa yönelik desteğini daha da artırmaya hazırdır. AB ayrıca, her iki ülkenin ve halklarının yararına ekonomik kalkınmanın ilerlemesi için baskı yapmaya devam edecektir."

Brüksel'deki üçlü görüşmeler

Liderler Brüksel'deki ilk görüşmelerini 14 Aralık 2021'de yapmıştı.

7 Nisan'daki ikinci görüşmeden sonra Michel, olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla somut bir süreç başlatmaya karar verdiklerini duyurmuştu.

Aliyev ile Paşinyan, son olarak 22 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmişti. Liderler, sınır komisyonlarının ilk ortak toplantısının yapılmasında, ulaşım bağlantıları konusundaki engelin kaldırılması için çalışılmasında, olası barış anlaşmasına ilişkin görüşmeleri ilerletme konusunda anlaşmıştı.

3 Ağustos'ta Karabağ'da geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerinin terör ve sabotaj eylemi sonucu Azerbaycanlı askerin şehit olması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon düzenlemişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Azerbaycan, Ermenistan, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB: Azerbaycan, Ermenistan barış anlaşması için çabaları hızlandırmakta anlaştı - Son Dakika

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