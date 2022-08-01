AB, Kosova'daki gelişmelerden endişeli - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Kosova'daki gelişmelerden endişeli

01.08.2022 14:24
AB, Kosova'daki gelişmelerden endişeli

Avrupa Birliği (AB), Kosova'nın kuzeyindeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini, tarafları görüşmek üzere Brüksel'e davet ettiklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Kosova'nın kuzeyindeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini, tarafları görüşmek üzere Brüksel'e davet ettiklerini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Kosova'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AB ve üye ülkeler olarak özellikle Kosova'nın kuzeyindeki olayları ve gelişmeleri çok yakından ve endişeyle takip ediyoruz" diyen Stano, herkesin sakin olması gerektiğine dikkati çekti.

Stano, istikrarı ve güvenliği tehlikeye atan, bütün vatandaşların hareket özgürlüğünü engelleyen koordine olmamış ve tek taraflı her türlü eylemin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun diyalog olduğunun altını çizen Stano, gerilimi azaltmak için Kosova ve Sırbistan ile yakın temas halinde olduklarını, aynı zamanda NATO ve ABD gibi uluslararası ortaklarla iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de taraflarla görüştüğüne işaret ederek, Kosova'nın, AB temsilcisi Borrell ve ABD'nin çağrısıyla son karışıklığı başlatan önlemleri ertelemeyi kabul ettiğini kaydetti.

Sırbistan ve Kosova arasındaki bütün sorunların AB arabuluculuğundaki diyalogla ele alınması gerektiğini belirten Stano, "AB, her iki tarafı da çözüm bulmak ve bu tür gerilimlerin yeniden ortaya çıkmasını önleme yollarını görüşmek üzere Brüksel'de buluşmaya davet etti." dedi.

-Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, dün akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, dün akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

YORUMLAR
500
Rusya tarafını seçti! Balkanlardaki gerilimde Kosova'yı suçladı Rusya tarafını seçti! Balkanlardaki gerilimde Kosova'yı suçladı Kosova'nın kuzeyinde Sırpların kurduğu tüm barikatlar kaldırıldı Kosova'nın kuzeyinde Sırpların kurduğu tüm barikatlar kaldırıldı Kosova Başbakanı Kurti'den gerginliğe yol açan 'barikatların kaldırılması' açıklaması Açıklaması Kosova Başbakanı Kurti'den gerginliğe yol açan 'barikatların kaldırılması' açıklaması Açıklaması
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Sırbistan, Brüksel, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Kosova'daki gelişmelerden endişeli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 21:06:35. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Kosova'daki gelişmelerden endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement