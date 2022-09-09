AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya aldı

09.09.2022 12:24
AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya aldı

Avrupa Birliği (AB), Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı tümüyle askıya aldığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı tümüyle askıya aldığını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB ile Rusya arasındaki vize kolaylaştırma anlaşmasını tamamen askıya alındığı, bundan sonra Rus vatandaşları için vizeyle ilgili genel kuralların geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu, vize başvuru ücretinin 35 avrodan 80 avroya yükselmesine, ek belge sunma ihtiyacına, uzayan vize işlem sürelerine ve çok girişli vizelerin verilmesi için daha kısıtlayıcı kurallara neden olacaktır." bilgisi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir vize kolaylaştırma anlaşması, değerleri paylaştığımız güvenilir ortaklarımızın vatandaşlarına AB'ye ayrıcalıklı erişim sağlıyor. Rusya, sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin saldırıları da dahil olmak üzere, haksız başlattığı savaşıyla bu güveni kırmış ve temel değerleri ayaklar altına almıştır. Bugünkü karar, Rusya'nın eylemlerinin doğrudan bir sonucu ve Ukrayna'ya ve halkına olan sarsılmaz bağlılığımızın bir başka kanıtıdır."

Karar, 12 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

YORUMLAR
500
AB ülkeleri olağanüstü toplantıda enerji krizine çözüm arıyor AB ülkeleri olağanüstü toplantıda enerji krizine çözüm arıyor Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:44 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:53 Bakan Kurum'un tartışma yaratan TOKİ paylaşımına bir tepki de CHP'den geldi: Tam bir "ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" vakası
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 12:24:48. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement