AB'ye göre Rusya'nın seferberlik kararı "saldırganlığın artacağına işaret" - Son Dakika
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AB'ye göre Rusya'nın seferberlik kararı "saldırganlığın artacağına işaret"

21.09.2022 14:06
AB'ye göre Rusya'nın seferberlik kararı "saldırganlığın artacağına işaret"

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararını, "Rusya'nın saldırganlığını artıracağı ve savaşı sürdüreceğinin işareti" olarak değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararını, "Rusya'nın saldırganlığını artıracağı ve savaşı sürdüreceğinin işareti" olarak değerlendirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Rusya'da kısmi seferberlik ilanı ile dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk ve Herson'da ayrılıkçıların Rusya'ya katılma konusundaki referandum kararını değerlendirdi.

Stano, son kararların, "Putin'in yıkıcı savaşını devam ettireceğine ve artıracağına yönelik uluslararası camiaya verilmiş açık bir işaret" olduğunu söyledi.

"Tüm bunlar, Putin'in krizin çözümüne katkı vermek istemediğini, krizi daha da derinleştirmek istediğini gösteriyor." diyen Stano, uluslararası hukukun ve BM sözleşmesinin ihlal edildiğini belirtti.

Putin'in ülkesini savunmak için nükleer silah dahil, her yolu deneyeceğine yönelik sözleri sorulan Stano, "Putin nükleer bir kumar oynuyor." dedi.

Stano, nükleer silah kullanmanın veya nükleer tesisler etrafında silahların kullanılmasının tehlikeli ve sadece bölgeyi değil, dünyanın her yerini etkileyecek sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Peter Stano, "Uluslararası camia bu tutumunu değiştirmesi için Putin'e baskıyı sürdürmeli." diye konuştu.

AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer de "Rusya'ya yeni yaptırım uygulanacak mı?" sorusu üzerine, bu konuda tartışmaların devam ettiğini, sonuçlanıncaya kadar bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

Mamer, Ukrayna'nın doğusundaki referandumlar yapıldıktan sonra da kimsenin bu bölgeleri Rusya toprağı olarak görmeyeceğini dile getirdi.

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseyleri ile Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson'daki sözde yönetim, dün her iki bölgenin Rusya Federasyonu'na katılması için 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar halk oylaması yapılacağını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı da bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'ye göre Rusya'nın seferberlik kararı 'saldırganlığın artacağına işaret' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB'ye göre Rusya'nın seferberlik kararı "saldırganlığın artacağına işaret" - Son Dakika
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