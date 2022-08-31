AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak - Son Dakika
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AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak

31.08.2022 17:28

Ukrayna'nın işgali sebebiyle bir dizi yaptırım uygulayan Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Buna göre, Rusya ile 2007'de hayata geçirilen vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kararla birlikte yeni vize sayılarının azalacağını belirterek, "Artık kolaylık yok" ifadelerini kullandı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'daki gayriresmi toplantıda, Rusya ile vize meselesini ele alarak bazı konularda siyasi uzlaşı sağladı. Toplantı bitiminde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in verdiği bilgiye göre, AB ülkeleri, Rusya ile daha önce imzalanan ve uygulamada bulunan vize kolaylığı anlaşmasını tam olarak askıya alma konusunda anlaştı.

"ARTIK KOLAYLIK YOK"

Daha önce de vize kolaylığı anlaşmasının Rusya devlet görevlileri gibi gruplar için askıya alındığını hatırlatan Borrell, son kararla birlikte Rus vatandaşlarına verilen yeni vize sayılarının ciddi şekilde azalacağını söyledi ve "Artık kolaylık yok." dedi. Bundan sonra yapılacak başvuruların ciddi incelemeden geçeceğini kaydeden Borrell, "Kendimizi Ukrayna'daki savaşa karşı çıkanlardan, Rus sivil toplumundan ayrı tutmak da istemiyoruz." diye konuştu.

Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı AB üyeleri Rus vatandaşlarına toptan vize yasağı getirilmesini istiyordu. Ancak bu öneriye Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyeler karşı çıkıyordu.

BAZI PASAPORTLAR TANINMAYACAK, MİLYONLARCA VİZE İNCELENECEK

AB dışişleri bakanlarının uzlaşısıyla Kırım gibi Ukrayna'ya ait ancak Rusya'nın işgali altında bulunan topraklarda verilen Rus pasaportları da tanınmayacak. Bunların dışında bugünkü toplantıdan çıkan karara göre, AB ülkelerince daha önce Rus vatandaşlarına verilmiş mevcut vizelerin durumu incelenecek ve bunların ne olacağına ilişkin çalışma yapılacak.

Bakanlar, yaklaşık 12 milyon geçerli vizeyi kapsayan "bu karmaşık durum" için AB Komisyonunu çalışma yürütmeye ve bir kılavuz oluşturmaya davet etti. Borrell'in verdiği bilgiye göre, temmuz ayından beri Rusya'dan komşu AB ülkelerine geçişler hatırı sayılır şekilde arttı. Buna gerekçe olarak AB ile Rusya arasında havayolu taşımacılığının aylar önce kesilmiş olması gösteriliyor. Ruslar, komşu ülkelere geçerek oralardan diğer AB ülkelerine hava yoluyla seyahat edebiliyor.

KOMŞU ÜLKELER RUSYA'DAN GİRİŞLERİ SINIRLAYABİLECEK

Borrell, ayrıca Rusya'ya sınırı bulunan AB ülkelerinin Ruslara girişleri sınırlandırma konusunda ulusal düzeyde kendi tedbirini alabileceğini kaydetti. Bunun Schengen kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayan Borrell, ulusal tedbirlerin vizelerin verilmesinde ve sınır geçişlerinde uygulanabileceğini, üye ülkelerin Schengen kuralları çerçevesinde birçok seçeneği bulunduğunu aktardı. AB üyelerinden Polonya ve Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından kısa süre sonra Rus vatandaşlarından vize başvurusu almayı durdurmuştu.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak - Son Dakika

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