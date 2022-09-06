Ruslar, AB vizesi için daha yüksek ücrete ve sıkı kurallara tabi tutulacak - Son Dakika
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Ruslar, AB vizesi için daha yüksek ücrete ve sıkı kurallara tabi tutulacak

06.09.2022 18:04
Ruslar, AB vizesi için daha yüksek ücrete ve sıkı kurallara tabi tutulacak

Avrupa Birliği (AB), Rusya vatandaşları için vize kolaylığı anlaşmasını askıya alarak daha yüksek ücretli ve sıkı kurallara tabi rejim uygulamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya vatandaşları için vize kolaylığı anlaşmasını askıya alarak daha yüksek ücretli ve sıkı kurallara tabi rejim uygulamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB'nin Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alması konusuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"AB'de turist olmak elbette temel bir hak değil." diyen Johansson, Komisyonun bugün Rusya ile AB arasındaki vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya alma önerisini kabul ettiğini bildirdi.

Johansson, "Bu askıya alma, Rus vatandaşlarının artık AB'ye ayrıcalıklı erişimden yararlanmayacağı anlamına geliyor. Örneğin, en az iki katından daha pahalı, daha zor vize başvuru süreci ve çok girişli vizeler için daha fazla kısıtlama ile karşı karşıya kalacaklar." diye konuştu.

Komisyonun Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde verilen Rus pasaportlarının tanınmamasına ilişkin öneriyi de kabul ettiğini ifade eden Johansson, Komisyonun kararın daha hızlı ve üye ülkeler arasında koordineli uygulanmasını sağlamak için kılavuz hazırlayacaklarını aktardı.

Johansson, kılavuzla üye ülkelerin gazeteciler, muhalifler, insan hakları aktivistleri, ailevi nedenler için seyahat edenler gibi kişilere uygulanacak istisnaların belirleneceğini dile getirdi.

Gelecek hafta başı uygulanacak

Üye ülkelerin belli kategorideki başvuru sahiplerini reddetme için haklarının saklı olacağını belirten Johansson, Konseyin öneriyi hızlıca kabul etmesini, gelecek hafta başı itibarıyla AB'nin Rusya'ya uyguladığı vize rejiminin değişmiş olacağını kaydetti.

AB üyelerinden Polonya ve Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından kısa süre sonra Rus vatandaşlarından vize başvurusu almayı durdurmuştu.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da 31 Ağustos'taki gayriresmi toplantıda, Rusya ile vize meselesini ele alarak bazı konularda siyasi uzlaşı sağlamıştı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, turist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruslar, AB vizesi için daha yüksek ücrete ve sıkı kurallara tabi tutulacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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