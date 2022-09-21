AB'nin, Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığında olduğu öne sürüldü - Son Dakika
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AB'nin, Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığında olduğu öne sürüldü

21.09.2022 23:34
AB'nin, Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığında olduğu öne sürüldü

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hazırlıklarına başladı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hazırlıklarına başladı.

Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin içeriği konusunda çalışmalar yapıyor.

Komisyon, hazırladığı yeni yaptırım paketi teklifini birkaç güne kadar AB ülkelerine sunacak.

Üye ülkeler, Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi, daha fazla Rus yetkilinin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'dan elmas ve lüks ürün alımının yasaklanması gibi yeni kısıtlayıcı tedbirleri görüşecek.

AB'nin temmuzda onaylanan 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan Avrupa'ya deniz yoluyla ham petrol tedarikinin aralıkta sona ermesi planlanıyor.

G7 ülkeleri, eylül başında Rus petrolüne tavan fiyat uygulamayı taahhüt etmiş ancak bu konuda somut adım atılmamıştı.

ABD, Avrupa ülkelerinin derhal Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını istiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise G7 ve AB'nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, "Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseyleri ile Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson'daki sözde yönetim, dün her iki bölgenin Rusya Federasyonu'na katılması için 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar halk oylaması yapılacağını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek, 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'nin, Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığında olduğu öne sürüldü - Son Dakika

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