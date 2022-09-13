AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti - Son Dakika
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AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti

13.09.2022 18:02
AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti

Avrupa Birliği (AB), Suriyelilerin 'güvenli, gönüllü ve onurlu' geri dönüşünü desteklediğini ancak bu şartların henüz oluşmadığını, bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin çalışmalarını desteklediğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'deki misyonu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada AB Suriye Delegasyonu Başkanı Dan Stoenescu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Şam'da görüştüğü bildirildi.

AMALI AÇIKLAMA!

Açıklamada AB'nin BM'nin Suriye'deki mülteciler konusunda gönüllü geri dönüşler de dahil olmak üzere tüm çalışmalarını desteklediği belirtilerek, "Tüm Suriyelilerin evlerine dönme hakkı var ama şartlar henüz oluşmadı. İlk olarak gerekli olan, uluslararası hukuka ve 'geri gönderme yasağı' uyarınca, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için koşulların yaratılmasıdır" değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca açıklamada, "AB, şartlar uygun olduğunda, en kısa sürede BM kolaylaştırıcılığındaki geri dönüşleri destekleyecektir" denildi.

AB Komisyonu'ndan alınan bilgiye göre AB'nin iç savaş nedeniyle Beyrut'a tahliye edilen delegasyonu Şam'daki binasından da faaliyet gösteriyor ve Delegasyon Başkanı Stoenescu düzenli olarak Şam'ı ziyaret ediyor. AB'den yapılan açıklamalarda sık sık Suriye'de kalıcı ve anlaşılır bir siyasi çözüme bağlı olunduğu, Beşşar Esed rejimiyle normalleşmenin, savaş sona ermeden ülkenin yeniden inşasının ve yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmayacağı ifade ediliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti - Son Dakika
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