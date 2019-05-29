Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB'nin yakın...
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB'nin yakın pozisyonunu korumak isteriz" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB'nin yakın pozisyonunu korumak isteriz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
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