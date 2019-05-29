Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB'nin yakın...
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB'nin yakın...

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB'nin yakın pozisyonunu korumak isteriz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger,
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB'nin yakın pozisyonunu korumak isteriz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
Türkiye, Avrupa Birliği, Politika
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