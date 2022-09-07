Avrupa Birliği, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek - Son Dakika
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Avrupa Birliği, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek

07.09.2022 21:12

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Çekya'nın ev sahipliğinde 'Avrupa Siyasi Topluluğu' toplantısı planlanıyor. Toplantıya 27 AB üyesinin yanı sıra Türkiye, Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'in yanı sıra Norveç, Liechtenstein, İsviçre, İngiltere, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan, lider seviyesinde davet edilecek

Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 6-7 Ekim'de AB Dönem Başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde Prag'da düzenlenecek gayriresmi nitelikli AB Liderler Zirvesi öncesinde "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısı planlanıyor.
Toplantıya 27 AB üyesinin yanı sıra Türkiye, Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'in yanı sıra Norveç, Liechtenstein, İsviçre, İngiltere, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan, lider seviyesinde davet edilecek.

KURULMASINI MACRON ÖNERDİ

Toplantıda görüşülecek ana konular Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, enerji krizi ve ekonomik durum olacak. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurulmasını önerdiği Avrupa Siyasi Topluluğunun ilk toplantısı Prag'daki AB Zirvesi marjında 6 Ekim öğleden sonra ve akşam düzenlenecek. Hemen ertesi gün de AB liderleri kendi zirve toplantılarında bir araya gelecek.

GÜVENLİK, İKLİM VE ENERJİ ELE ALINACAK

6 Ekim'deki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı açılış oturumuyla başlayacak ve yuvarlak masa toplantılarıyla devam edecek. Toplantılarda güvenlik, istikrar, enerji, iklim, ulaştırma, ekonomi gibi başlıklarda birçok konu ele alınacak. Liderlerin ikili görüşmeler yapması beklenen günün sonunda kapanış yemeği verilecek.

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AB, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 17 ülkenin liderini Çekya'da toplantıya davet edecek AB, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 17 ülkenin liderini Çekya'da toplantıya davet edecek
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Birliği, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Birliği, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek - Son Dakika
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