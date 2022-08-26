AB: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durum endişe verici - Son Dakika
Üye Girişi

AB: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durum endişe verici

26.08.2022 19:58
AB: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durum endişe verici

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumun "aşırı derecede endişe verici" olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumun "aşırı derecede endişe verici" olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyada, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili açıklama yaptı.

Durumu "aşırı derecede endişe verici" şeklinde niteleyen Borrell, Rusya'nın hasarlı elektrik hatlarının tamirini ve santralin Ukrayna elektrik sistemine tam olarak bağlanmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Borrell ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının tesise gitmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

YORUMLAR
500
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı sağlandı Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı sağlandı Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk kez kesildi Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk kez kesildi
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durum endişe verici - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:55 Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 19:59:11. #1.11#
SON DAKİKA: AB: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durum endişe verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement