AB, Ukrayna'ya radyasyona karşı kullanılan tabletlerden gönderiyor - Son Dakika
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AB, Ukrayna'ya radyasyona karşı kullanılan tabletlerden gönderiyor

30.08.2022 14:00
AB, Ukrayna'ya radyasyona karşı kullanılan tabletlerden gönderiyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya nükleer sızıntı ihtimalinde radyasyona maruz kalınması durumunda kullanılan potasyum iyodür tabletlerinden gönderecek.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya nükleer sızıntı ihtimalinde radyasyona maruz kalınması durumunda kullanılan potasyum iyodür tabletlerinden gönderecek.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki gelişmeler nedeniyle Ukrayna hükümeti, önleyici güvenlik tedbirlerini artırmak üzere 26 Ağustos'ta potasyum iyodür tabletleri konusunda AB'ye talepte bulundu.

AB de bu talebe karşılık 5 milyonu Almanya'daki acil durum rezervlerinden 500 bini de Avusturya'dan gönderilmek üzere toplam 5,5 milyon potasyum iyodür tableti gönderileceğini açıkladı.

Tabletler, yutulan veya solunan radyoaktif iyotun tiroid tarafından emilmesini önlemek üzere kullanılıyor.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

AB ve ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının santrale giderek inceleme yapmasına izin verilmesini istiyordu. Ukraynalı yetkililer, dün uzmanların santrale doğru yola çıktıklarını duyurmuştu.

ABD yönetimi de Rusya'nın Zaporijya çevresine asker yığdığını belirterek, uzmanların bölgeye erişiminin engellenmemesini istemişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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