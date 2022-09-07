AB ülkelerindeki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

AB ülkelerindeki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu

07.09.2022 11:08
AB ülkelerindeki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yıl başından bu yana çıkan yangınlarda yaklaşık 750 bin hektar alan küle döndü.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yıl başından bu yana çıkan yangınlarda yaklaşık 750 bin hektar alan küle döndü.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin verilerine göre, 1 Ocak'tan 3 Eylül'e kadar AB ülkelerindeki yangınlarda 750 bin hektarlık alan yandı. 2006-2021 dönemindeki yıllık ortalama yanan alan miktarı 260 bin hektardı.

Sadece ağustos ayında yanan alan miktarı 508 bin hektarın üzerinde ölçüldü. Bu miktarın son 15 yıllık ortalaması 215 bin hektardı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) de Avrupa'da çıkan yangınların, kıtada yaz mevsiminde son 15 yılın en yüksek karbon salımına neden olduğunu bildirdi.

1 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar geçen sürede AB ülkeleriyle İngiltere'de çıkan yangınlar 6,4 megaton karbon oluşturdu.

Özellikle Fransa ve İber Yarımadası'ndaki yangınların sebep olduğu bu karbon miktarı, 2007'den bu yana yaz mevsiminde ölçülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Yaz mevsiminde Fransa ve İspanya'daki karbon salımı ise son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

CAMS uzmanlarından Mark Parrington, yangınların iklim değişikliği nedeniyle bitki örtüsünün daha kolay yanar hale geldiği özellikle güneybatı Avrupa gibi bölgelerde meydana geldiğine dikkati çekti.

YORUMLAR
500
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar' Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar' Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ülkelerindeki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:02:35. #1.11#
SON DAKİKA: AB ülkelerindeki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement