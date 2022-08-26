AB'ye ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

AB'ye ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısı arttı

26.08.2022 00:36
AB'ye ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısı arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk kez yapılan iltica başvuruları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89 yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk kez yapılan iltica başvuruları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Mayıs 2022'de 63 bin 105 kişi herhangi bir AB ülkesinde uluslararası koruma başvurusunda bulundu.

Bu sayı Mayıs 2021'e göre yüzde 89, Nisan 2022'ye göre ise yüzde 17 artış anlamına geliyor.

Mayıs 2022'de ikinci kez iltica başvurusu yapanların sayısı da bir önceki aya göre yüzde 13, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 20 artış gösterdi.

AB'de uluslararası koruma arayanlar arasında aylık olarak en çok artış Venezuelalılar arasında görüldü. Venezuelalıların sayısı bir ayda yüzde 32 artarak Mayıs 2022'de 4 bin 800'ü aştı.

En fazla başvuru ise Suriyelilerden geldi. Toplam 8 bin 25 Suriyeli Mayıs 2022'de bir AB ülkesinden iltica hakkı istedi.

Suriyelileri 7 bin 700 kişi ile Afganistanlılar takip etti. Üçüncü sıradaki Venezuelalıları 3 bin 535 kişiyle Kolombiya'dan, 2 bin 890 kişiyle Pakistan'dan AB'ye gelenler izledi.

En fazla başvuru yapılan AB ülkesi ise 13 bin 855 talebin kaydedildiği Almanya oldu. Almanya'nın ardından 10 bin 200 taleple İspanya, 9 bin 800 ile Fransa, 6 bin 450 ile İtalya geldi.

Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'dan AB ülkelerine yapılan iltica başvurusu sayıları ise şubatta 2 bin 370, martta 12 bin 885, nisanda 1510, mayısta 1295 olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Nükleer müzakerelerde çözülemeyen konularda ciddiyiz' İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Nükleer müzakerelerde çözülemeyen konularda ciddiyiz' İngiltere'de kanalizasyon sularının Manş Denizi'ne boşaltılması AB'de endişeye yol açtı İngiltere'de kanalizasyon sularının Manş Denizi'ne boşaltılması AB'de endişeye yol açtı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'ye ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısı arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Motorine tekrar zam geldi! Fiyat 27 lirayı geçti
00:21 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile sözleşme imzaladı
00:13 Yazar Bengisu Karaca "Ben de bir İmam Hatipliyim" diyerek Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Neden tutuklandı? Amaç ne?
23:59 Trafik kazası geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses, sahneye çıktı!
23:50 Son seçim anketine damga vuran sonuçlar! Adaylar arasındaki fark açıldı
23:39 Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
23:15 Galibiyet sonrası konuşan Jorge Jesus, tek endişesini dile getirdi: Onları mutlu etmek istiyorum
22:55 Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'tan, Gülşen'in tutuklanasıyla ilgili yorum: Mahkeme hukuku katletti
22:51 ABD'de boş stadyumda cinsel ilişkiye giren çift para cezasına çarptırıldı
22:44 Ünlü şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne alkışlarla girdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 00:36:16. #1.11#
SON DAKİKA: AB'ye ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement