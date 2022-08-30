AB, Ukrayna için "askeri yardım misyonu" kurmak üzere çalışmalara başlayacak - Son Dakika
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AB, Ukrayna için "askeri yardım misyonu" kurmak üzere çalışmalara başlayacak

30.08.2022 17:14
AB, Ukrayna için "askeri yardım misyonu" kurmak üzere çalışmalara başlayacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları, Ukrayna ordusunun eğitilmesi için AB askeri yardım misyonu kurulmasına yönelik çalışmaları başlatma konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları, Ukrayna ordusunun eğitilmesi için AB askeri yardım misyonu kurulmasına yönelik çalışmaları başlatma konusunda uzlaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da gayriresmi nitelikte düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerinin Ukrayna ordusunun eğitilmesine yönelik birçok faaliyetinin bulunduğunu hatırlatan Borrell, bunların uyum içinde yürütülmesinin önemine işaret etti.

Borrell, "Tüm üye ülkeler bunda ve Ukrayna için bir AB askeri yardım misyonu kurulmasına dair parametrelerin belirlenmesi çalışmalarını başlatmakta hemfikir." dedi.

Bugünkü toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da video konferansla katılarak sahadaki durumu anlattığını ve kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını aktardığını belirten Borrell, sadece askerlerin eğitimi değil, üst seviye askeri eğitimlerin de bu misyon çerçevesinde verileceğini aktardı.

Borrell, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini; ne kadar gerekirse o kadar destek vereceklerini vurgulayarak "Hızlı ve iddialı olmalıyız. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin durumu ve özellikleri temelinde katma değer sağlamalı ve esnek davranmalıyız." diye konuştu.

Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri malzeme desteğinin giderek azaldığına yönelik iddiaların doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

Bugünkü toplantı gayriresmi nitelik taşıdığı için AB askeri eğitim misyonu konusunda resmi karar alınmadı.

Türkiye'ye tahıl anlaşması teşekkürü

Toplantıda Ukrayna'dan tahıl ihracatının sağlanmasına yönelik imzalanan anlaşmanın de ele alındığının bilgisini veren Borrell, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine değinerek şunları söyledi:

"Sadece biz değil, bütün dünya artan enflasyon ve borçlardan kaynaklanan ciddi mali yüklerle karşı karşıya. Bu yüzden Karadeniz tahıl anlaşmasının şu ana kadar işe yaradığını görmekten dolayı mutluyuz. Birleşmiş Milletlere tebrikler ve Türkiye'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz."

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AB, Ukrayna'ya radyasyona karşı kullanılan tabletlerden gönderiyor AB, Ukrayna'ya radyasyona karşı kullanılan tabletlerden gönderiyor AB ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları Ukrayna için toplanıyor AB ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları Ukrayna için toplanıyor
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Ukrayna için 'askeri yardım misyonu' kurmak üzere çalışmalara başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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