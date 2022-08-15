AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı

15.08.2022 18:58
AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve 42 ülke, yayınladıkları ortak deklarasyonla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini derhal çekmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ve 42 ülke, yayınladıkları ortak deklarasyonla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini derhal çekmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, Zaporijya Nükleer Santrali'nin son günlerde hedef alınması dünya kamuoyunda geniş yer buldu. AB ve 42 ülke, AGİT çerçevesinde Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini derhal çekmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunduğu ortak bir deklarasyon yayınladı. Açıklamada, "Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni kontrol etmesi bu ülkeler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Rus askeri personelinin ve silahlarının nükleer tesiste konuşlandırılması kabul edilemez. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyelerinin uymayı taahhüt ettiği emniyet, güvenlik ve koruma ilkeleri göz ardı ediliyor. Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus askeri kuvvetlerinin varlığı, operatörün ve Ukraynalı yetkililerin görevlerini yerine getirmesini engellemektedir" denildi.

"Ukrayna'ya yardımcı olma çalışmalarını tam olarak destekliyoruz"

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya güvenlik desteğinin süreceği belirtilen açıklamada, " Rusya Federasyonu'nu askeri güçlerini ve diğer tüm yetkisiz personelini Zaporijya Nükleer Santrali'nden, yakın çevresinden ve tüm Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz. UAEA ve genel direktör, Ukrayna'nın kendi toprakları ve altyapısı üzerinde tam egemenliğine saygı gösterirken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırgan savaşı sırasında nükleer güvenlik ve koruma önlemlerinin uygulanması alanlarında Ukrayna'ya yardımcı olma çalışmalarını tam olarak destekliyoruz" denildi.

Deklarasyonun sonunda, "Rusya'nın işgali ve Ukrayna'nın nükleer tesislerinde devam eden varlığının nükleer olay ve kaza riskini önemli ölçüde artırdığı yadsınamaz. Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı eylemlerini haklı çıkarmak için dezenformasyon kullanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

YORUMLAR
500
AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı AB ve 42 ülke Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesini istedi AB ve 42 ülke Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesini istedi
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Zaporijya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:58:28. #1.12#
SON DAKİKA: AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement