AB ve İngiltere: Rusya'nın seferberlik ilanı zayıflık ifadesi

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Rusya 'nın kısmi seferberlik ilanının Ukrayna 'da başarısızlık ve zayıflık ifadesi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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